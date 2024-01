Crolla palazzina nel centro storico di Agrigento, nessun ferito ma tanta paura 

Momenti di panico nel centro storico di Agrigento dove ieri mattina è crollata una porzione di un edificio in un cortile in via Cutaia, traversa della più nota via Garibaldi. Lo stabile per fortuna è disabitato da tempo anche se talvolta viene utilizzato da qualche senzatetto che vi trova riparo. Il forte boato ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona che si sono riversati in strada.

Lo stabile già in passato era stato interessato da cedimenti che si sono verificati nuovamente probabilmente a causa della pioggia e del forte vento degli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Protezione civile e la Polizia locale. La zona è stata interdetta e transennata.