Dal ring a scuola, Alessio Sakara si racconta ai liceali del “Politi” (ft,vd)

Il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Raffaello Politi” di Agrigento già da un paio d’anni porta avanti iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico.

Oggi i liceali hanno avuto un professore d’eccezione, il Campione di Arti marziali miste, presentatore televisivo, Alessio Sakara, che porta nelle scuole un progetto, il Legio’s Scuole. Il campione in una manciata di minuti, in modo appassionato ha raccontato di ciò che è riuscito a fare nella sua vita, grazie allo sport da ring inteso non come un semplice “fare a botti”, ma come mezzo per placare la violenza, per identificare se stessi.

“Fate i sacrifici per voi, dice Alessio Sakara, realizzate un vostro desiderio, partendo da voi, non preoccupatevi degli altri” .

La manifestazione è stata organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica inForma, dal Comitato regionale di OPES Sicilia e patrocinata dal Centro Antiviolenza ed Antistalking “Telefono Aiuto” di Agrigento con il quale il Liceo collabora promuovendo iniziative culturali volte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a tematiche di importante rilevanza.