“Dedicata a te”, ecco come funziona la carta per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alle Politiche Sociali, Marco Vullo, informano i cittadini beneficiari che sono stati selezionati, in applicazione dei criteri definiti dal Decreto interministeriale, sulle modalità di utilizzo della Carta “Dedicata a te”. L’importo della carta è di € 500 ed è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. L’importo verrà accreditato una sola volta per il 2025 sulla Carta Dedicata a Te.

Le modalità di ritiro della carta: I nuovi beneficiari riceveranno la lettera da parte del Comune di Agrigento, presso l’indirizzo di residenza, in cui viene riportato il codice identificativo della carta. Tale lettera,dovrà essere presentata in qualsiasi Ufficio Postale per il conseguente ritiro. Per coloro che hanno già beneficiato del contributo negli anni 2023 e/o 2024, qualora siano ancora in possesso della Carta “Dedicata a Te”, l’importo verrà accreditato direttamente sulla stessa carta intestata al titolare. Non sarà necessario recarsi all’Ufficio Postale.

Nel caso di eventuale smarrimento si potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale presentando allo sportello: un documento di identità in corso di validità; il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria; la denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. La Carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari. Si ricorda che, per non perdere la somma accreditata, è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 Dicembre 2025, e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 Febbraio 2026, pena decadenza dal beneficio.