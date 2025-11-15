Apertura

Ancora una tragedia a Ribera, 39enne di Siculiana morto in un incidente stradale 

Ennesimo dramma sulle strade della provincia di Agrigento. La vittima è un 39enne di Siculiana

Ennesimo dramma sulle strade della provincia di Agrigento. Un trentanovenne originario di Siculiana ma residente a Montallegro – Giuseppe Coirazza – è morto in un terribile incidente avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale 61 Ribera-Borgo Bonsignore. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mini Cooper e una Fiat Punto. La vittima era un commerciante ambulante che operava nei mercatini rionali. Lascia due figli.

Le condizioni del 39enne sono apparse fin da subito gravissime e l’uomo, trasferito all’ospedale di Ribera, è deceduto poco dopo a causa dei traumi. Il conducente dell’altra auto si trova ricoverato all’ospedale di Sciacca dopo essere stato estratto dalle lamiere. È ferito ma non dovrebbe essere in pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco. 

Appena due giorni fa, sempre nei pressi di Ribera, si era registrato un altro incidente mortale. A perdere la vita Stefano Bruccoleri 48 anni, alla guida di una motocicletta che si è scontrata con un camion.

