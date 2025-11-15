“Insulta star di Onlyfans sui social”, agrigentino a processo per diffamazione 

Un 42enne di Agrigento è finito a processo con l’accusa di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa per aver insultato – dando della “zocc..” – una content creator per adulti star della nota piattaforma “OnlyFans”. Lo ha stabilito il gip del tribunale della Città dei templi che ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura disponendo invece l’imputazione coattiva.

Il procedimento scaturisce dalla denuncia di Vittoria Marabotti, in arte “Shinra”, nota creatrice di contenuti per adulti. L’agrigentino, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, avrebbe dato della “zocc..” alla donna su Facebook. La procura aveva chiesto l’archiviazione ma il gip l’ha rigettata disponendo invece il processo a carico del 42enne. La prima udienza si celebrerà il prossimo 9 luglio davanti il giudice Nicoletta Sciarratta.