Insulta clienti dei locali e prende a calci auto in sosta, denunciato 41enne

Visibilmente ubriaco ha prima cercato il contatto fisico con alcuni clienti dei locali della movida e poi si è scagliato contro le auto in sosta prendendole a calci e pugni.

È successo all’ingresso di via Atenea, nel centro di Agrigento, dove un quarantunenne tunisino è stato bloccato e denunciato dai carabinieri per il reato di danneggiamento. L’uomo, residente a Favara, ha perso totalmente il controllo probabilmente dopo aver assunto alcolici. Il 41enne ha anche danneggiato la transenna posta all’inizio della zona a traffico limitato.