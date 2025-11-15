Era accusato di falso, prosciolto ex assessore Baldassare Giarraputo

Non luogo a procedere. Il gup del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha prosciolto Baldassare Giarraputo, ex assessore comunale di Santa Margherita Belice e attuale commissario del Consorzio di bonifica Agrigento 3, dall’accusa di falso. La procura di Sciacca aveva chiesto il rinvio a giudizio. La vicenda è legata all’attività politica di Giarraputo quando era assessore nel 2023.

Secondo l’accusa, infatti, avrebbe risposto falsamente e per iscritto ad una interrogazione consiliare affermando che il Comune aveva predisposto un progetto relativo alla sistemazione di una strada rurale per un importo di 350mila euro. In realtà il Comune non avrebbe potuto partecipare a quella manifestazione di interesse ma la difesa di Giarraputo ha sostenuto che si era immediatamente proceduto a rettifica e che comunque la risposta ad una interrogazione è un atto politico e non amministrativo. Il giudice ha così prosciolto l’ex assessore.