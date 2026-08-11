Degrado in piazzale Di Caro, Laura Vento (Fdi): “Servono interventi urgenti”

“Piazzale Vincenzo Di Caro, da anni ormai versa in uno stato di degrado, servono interventi urgenti per garantirne sicurezza e decoro; si tratta di un’area strategica per San Leone che rappresenta un evidente rischio per pedoni, automobilisti e tutti coloro che vi transitano. Ho richiesto che, nelle more di un intervento definitivo, vengano adottate tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza l’area, soprattutto in questo periodo di maggiore afflusso turistico. Fa maggiormente riflettere il fatto che il Consiglio Comunale abbia recentemente approvato debiti fuori bilancio destinati a risarcimenti derivanti da incidenti causati proprio dal dissesto di strade e marciapiedi cittadini. È evidente che investire nella prevenzione e nella manutenzione sia la scelta più responsabile, oltre che economicamente più conveniente. E’ fondamentale inoltre, istituire un’agenda di interventi secondo le priorità, che riguardi non solo quest’area, ma anche molte altre zone cittadine altrettanto accidentate, soprattutto prima che ripartano le piogge stagionali. L’auspicio è che questa interrogazione venga accolta nello spirito con cui è stata presentata: quello della collaborazione e della responsabilità istituzionale di tutti. Quando si parla di sicurezza, decoro e qualità dei servizi, non dovrebbero esistere divisioni, ma un unico obiettivo comune: dare risposte concrete ai cittadini e rendere Agrigento una città sempre più sicura, efficiente e accogliente”.

La dichiarazione fa riferimento ad un’interrogazione urgente presentata ieri sullo stato di degrado del piazzale Vincenzo Di Caro, a San Leone, un’area di parcheggio molto frequentata da cittadini e visitatori.

Da tempo il piazzale si trova in condizioni che non possono più essere ignorate: il manto stradale è fortemente dissestato, con numerose buche e profonde voragini che rappresentano un evidente rischio per pedoni, automobilisti e motociclisti. Parliamo di un’area strategica per San Leone, utilizzata durante tutto l’anno e ancora di più nei periodi di maggiore affluenza, come quello attuale, interessata anche numerose manifestazioni pubbliche. Il suo stato attuale crea disagi e restituisce un’immagine di incuria e abbandono.

Particolare attenzione viene posta anche sul profilo della responsabilità dell’amministrazione comunale: il documento presentato ricorda, infatti, che sono stati recentemente approvati debiti fuori bilancio relativi a cause legali intentate contro il Comune per incidenti causati dal dissesto di marciapiedi e manti stradali in diverse zone della città.

Per questo è stato chiesto all’Amministrazione Comunale di intervenire con urgenza: soprattutto per conoscere lo stato dell’arte delle cose e se siano già stati effettuati sopralluoghi tecnici, quali interventi immediati si intendano mettere in campo per eliminare le situazioni di pericolo e se sia previsto un rifacimento complessivo della pavimentazione, con quali tempi e risorse.