Democrazia partecipata, l’assessore Vullo: “Undici proposte e 14mila euro a disposizione”

Dal 21 al 29 dicembre si svolge la fase di votazione per i processi di democrazia partecipata 2023 e 2024 del Comune di Agrigento. A darne nota è l’assessore comunale Marco Vullo.

“Come previsto dalla legge, apriamo la fase di votazione”, dichiara l’assessore Marco Vullo. “Da oggi al 29 dicembre, i cittadini di Agrigento potranno scegliere i loro preferiti tra gli 11 progetti presentati. Sono progetti belli, che riflettono i desideri dei residenti in diverse parti della città. Mi aspetto una grande partecipazione al voto. È vero, siamo arrivati con un po’ di ritardo, ma abbiamo messo in regola l’applicazione della legge regionale con un nuovo regolamento. Per il 2025, rivedremo i tempi per rendere questo processo sempre più inclusivo ed efficace”.

Sono undici le proposte ammesse al voto: quattro per il 2023 e sette per il 2024. Il totale dei fondi disponibili ammonta a circa 14.000 euro, suddivisi in 6.593,31 euro per il 2023 e 7.387,34 euro per il 2024. I cittadini residenti ad Agrigento, di almeno 16 anni, possono esprimere la propria preferenza scegliendo una proposta per ciascun anno. La votazione si svolgerà interamente online attraverso una piattaforma fornita gratuitamente dal progetto Spendiamoli Insieme, accessibile al link https://spendiamolinsieme.bipart.it o tramite l’app “Città di Agrigento”. Dal 2023, Agrigento è uno dei territori-pilota nei quali Spendiamoli Insieme promuove la buona applicazione della legge regionale sulla democrazia partecipata, in collaborazione con i partner locali Acuarinto e Agora Mundi, nell’ambito del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud”, con il sostegno di Fondazione Realizza il Cambiamento, Fondazione Con il Sud e ActionAid International Italia E.T.S.

I rappresentanti di Spendiamoli Insieme aggiungono: “Agrigento era l’ultimo capoluogo di provincia siciliano a dover attivare i processi di democrazia partecipata obbligatori per legge. Ora il quadro è completo, dimostrando l’attenzione crescente di Comuni e comunità locali verso questo prezioso strumento di partecipazione. Ad Agrigento, in particolare, è stato adottato un nuovo regolamento che include importanti novità come l’abbassamento del limite d’età per partecipare a 16 anni e misure per coinvolgere persone con background migratorio”.

Gli aventi diritto possono votare accedendo alla piattaforma, selezionando i processi relativi ad Agrigento, scegliendo la proposta preferita e cliccando su “Entra e vota”. La procedura prevede una registrazione e l’inserimento del codice fiscale, utilizzato per validare il voto.

Per chi preferisce, è possibile votare in presenza presso la Biblioteca Comunale di Agrigento (P.le Aldo Moro, 3), lunedì 23 dicembre (10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00) e venerdì 27 dicembre (10:00 – 13:00).È prevista un’assistenza ai votanti: per questioni tecniche si può scrivere a support@bipart.it, per tutti gli altri dubbi e per le altre informazioni si può scrivere a info@spendiamolinsieme.it.

Ecco di seguito i titoli delle 11 proposte tra cui sceglierà la cittadinanza di Agrigento, una breve sintesi e i nomi dei proponenti. La descrizione integrale è presente sulla piattaforma di voto.

Proposte 2023

Realizza il tuo sogno – Salvatore Vita

Promuove la creatività e il talento dei giovani, guidandoli nel mondo della recitazione e affrontando temi educativi e sociali. Parco urbano OIKOS, una casa PER tutti – Emanuele Montalbano

Trasforma un’area abbandonata a Fontanelle in un parco urbano, cuore sociale del quartiere. Custodi del Bene Comune – Giuseppe Tortorici

Migliora la fruibilità della Villa Bonfiglio con azioni partecipative e inclusive. Campetto da Calcio di San Leone – Giuseppina Mazza

Acquisto di nuove porte da calcio e, se possibile, pavimentazione per il campetto di San Leone.

Proposte 2024