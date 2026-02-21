Agrigento

Dentro le Olimpiadi, tre medici agrigentini raccontano la loro esperienza

Federica Carità, Alice Mirasola e Paolo Sgarito raccontano le loro esperienze ai Giochi olimpici invernali definendole “diverse dalla pratica clinica quotidiana”.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Federica Carità, fisiatra, è rientrata da Bormio dopo due settimane di servizio al Policlinico Olimpico, racconta un’esperienza intensa e altamente formativa: “È stato un privilegio lavorare in un contesto così complesso. Mi sono occupata della preparazione atletica e della gestione degli infortuni degli atleti dello sci alpino ma anche dell’assistenza a tutta la famiglia olimpica. È un ambiente completamente diverso dalla pratica clinica quotidiana: qui servono risposte immediate, ad altissime prestazioni” e sottolinea anche il valore del lavoro di squadra: “Ho trovato un team multidisciplinare straordinario. La macchina sanitaria che sostiene i Giochi deve funzionare alla perfezione e sentirsi parte di questo ingranaggio è stato emozionante».

Paolo Sgarito, medico del 118 ed elisoccorso rientrerà presto ai turni ospedalieri avendo partecipato utilizzando giorni di ferie personali: “Il mio – racconta – è stato un impegno volontario che ripaga tantissimo dal punto di vista umano e professionale”. In servizio sulle piste, tra migliaia di spettatori, ha prestato assistenza a persone del pubblico: “Per fortuna nulla di grave, ma l’atmosfera è molto intensa e le disavventure possono capitare. Ho scelto di partecipare perché mi piace mettermi alla prova e crescere. Qui sto confrontando la mia esperienza con quella dei colleghi del Trentino, ed è un arricchimento enorme”.

Alice Mirasola, medico anestesista e rianimatore, invece, è arrivata da poco a Livigno dopo un percorso di selezione lungo e articolato, iniziato quasi un anno fa con un concorso indetto dall’ospedale Niguarda di Milano. “È veramente un grande onore essere qui – spiega – Il concorso richiedeva competenze in Traumatologia, Medicina dello sport, Emergenza‑urgenza e anche capacità tecniche sugli sci. Dopo la selezione a titoli ho sostenuto prove pratiche di sci, perché il soccorso a bordo pista richiede abilità specifiche”. Grazie a una convenzione tra l’ASP di Agrigento e il Niguarda, Mirasola seguirà gli atleti del freestyle e dello snowboard, discipline spettacolari ma ad alto rischio: «Sono emozionata e orgogliosa. Lavoro a questo obiettivo da un anno e non vedo l’ora di dare il mio contributo».

A esprimere orgoglio e soddisfazione per i tre medici agrigentini è Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento: “Il nostro Ordine – afferma il Presidente – è orgoglioso di avere tre dei propri iscritti impegnati nelle equipe sanitarie dei Giochi Olimpici Milano‑Cortina. I colleghi stanno portando alto il nome della nostra provincia distinguendosi per professionalità e dedizione. È motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra classe medica che continua a esprimere eccellenze riconosciute anche in contesti internazionali. Questo è un esempio concreto di competenza, impegno e spirito di servizio”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ribera

Grandinata devasta l’Arancia di Ribera, Daino: “agrumeti in ginocchio”
Palermo

Tenta furto ma cade da una canaletta, denunciato dopo aver finto un’aggressione
Agrigento

Accesso agli atti negato, il TAR Palermo condanna il Comune di Palma di Montechiaro, Tre Sorgenti e Palma ambiente sulla vicenda Amorosia
Caltanissetta

Niscemi, l’Associazione Nazionale Carabinieri consegna sussidi a tre soci colpiti dalla frana
Apertura

Il deputato Mancuso, il “cerchio magico” e le mire su Capitale della Cultura: “Entriamo nel circuito..”
Apertura

Corruzioni e tangenti: rischio processo per il Sindaco di Camastra e altri ventuno
banner italpress istituzionale banner italpress tv