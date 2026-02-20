Dipendente del comune di Porto Empedocle scomparsa nel nulla, al via le ricerche 

Da questa mattina non si hanno più notizie di una dipendente del Comune di Porto Empedocle – Rossana Gucciardo – che sembra essere svanita nel nulla. Si tratta di una quarantunenne centralinista. Sono stati i familiari, preoccupati, ad allertare le forze dell’ordine e presentare una denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Agli investigatori hanno raccontato che la donna è uscita di casa questa mattina senza tuttavia fare più rientro. Sia i poliziotti delle Volanti che i militari dell’Arma sono ormai alla ricerca della 41enne.