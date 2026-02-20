Apertura
Dipendente del comune di Porto Empedocle scomparsa nel nulla, al via le ricerche
Si tratta di una 41enne centralinista dipendente del Comune di Porto Empedocle. Al via le ricerche
Da questa mattina non si hanno più notizie di una dipendente del Comune di Porto Empedocle – Rossana Gucciardo – che sembra essere svanita nel nulla. Si tratta di una quarantunenne centralinista. Sono stati i familiari, preoccupati, ad allertare le forze dell’ordine e presentare una denuncia di scomparsa ai carabinieri.
Agli investigatori hanno raccontato che la donna è uscita di casa questa mattina senza tuttavia fare più rientro. Sia i poliziotti delle Volanti che i militari dell’Arma sono ormai alla ricerca della 41enne.
Leggi anche
Redazione
0 commenti