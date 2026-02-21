Amministrative, Confesercenti: “Subito una strategia per il rilancio del centro storico”

In vista delle prossime elezioni amministrative ad Agrigento, Confesercenti richiama l’attenzione delle forze politiche e dei candidati sulla necessità di riportare al centro del dibattito i temi dello sviluppo economico e del sostegno al commercio urbano, in particolare quello del centro storico.

«Il confronto politico – dichiara il presidente di Confesercenti, Vittorio Messina – appare finora concentrato soprattutto sulle candidature e sugli equilibri elettorali. Tuttavia, non emergono proposte concrete né una visione chiara sulla Agrigento del futuro. È un limite che rischia di penalizzare ulteriormente una città che ha bisogno di scelte coraggiose e di una strategia di rilancio credibile».

Al centro delle preoccupazioni dell’associazione vi è la crisi del commercio nel centro storico, segnata da chiusure, locali sfitti e perdita di attrattività.

«La riqualificazione del centro storico – prosegue Messina – deve rappresentare la filigrana del riscatto della città. Parliamo di un patrimonio di cultura, memoria e identità che storicamente ha costituito il centro commerciale naturale della comunità. Per competere con i poli extraurbani serve un progetto unitario, non interventi sporadici».

Confesercenti propone l’avvio di un percorso strutturato che preveda la creazione di un marchio unico del centro storico, capace di valorizzarne l’identità non solo commerciale ma anche culturale e relazionale, accompagnato da azioni concrete: percorsi di formazione per gli operatori, indagini di mercato, focus group per lo scambio di buone pratiche, oltre a iniziative per il recupero dei locali sfitti e il sostegno a nuove attività imprenditoriali, con particolare attenzione ai giovani.

«Non servono eventi spot – conclude Messina – ma una regia unitaria e una strategia di lungo periodo che integri commercio, beni culturali e servizi. Il centro storico può tornare a essere il cuore pulsante della città solo con il protagonismo degli operatori economici e con un impegno chiaro e programmatico della futura amministrazione»