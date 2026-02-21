Il deputato Mancuso, il “cerchio magico” e le mire su Capitale della Cultura: “Entriamo nel circuito..”

Sullo sfondo dell’inchiesta nissena che ha portato all’arresto per corruzione del deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, compare anche l’interesse del cosiddetto “cerchio magico” del politico per gli eventi di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. L’attività investigativa ipotizza delle irregolarità nell’assegnazione di fondi pubblici destinati a spettacoli in provincia di Caltanissetta.

Secondo l’accusa, Mancuso avrebbe ricevuto 12 mila euro in tre tranche, fino al 5 maggio 2025, per favorire l’associazione “Genteemergente” nell’ottenimento di fondi pubblici pari a 98 mila euro, stanziati con una legge regionale del 12 agosto 2024 per la realizzazione di spettacoli nel Nisseno. Oltre al deputato è finito ai domiciliari anche il suo braccio destro e commercialista Lorenzo Tricoli. Il gip, dopo gli interrogatori preventivi, ha altresì disposto il divieto di esercitare l’attività di impresa nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie nei confronti dei rappresentanti dell’associazione: i fratelli Ernesto ed Emanuela Trapanese, nipoti dello stesso Tricoli, e Carlo Rizioli. Tutto ruota attorno alle “mancette” della Regione: Mancuso attraverso un maxi emendamento alla finanziaria regionale ha inserito la somma di 98mila euro da destinare all’associazione Gentemergente per gli spettacoli da tenere a Caltanissetta nel 2024. I due fratelli insieme a Carlo Rizioli avrebbero rendicontato alla Regione uno spettacolo che e’ poi saltato per il maltempo. In più, secondo la procura, per evitare di lasciare nelle casse regionali i soldi avrebbero fatto emettere diverse fatture per lavoro non svolto. Eventi e soldi pubblici da intercettare non soltanto a Caltanissetta.

Secondo la procura di Caltanissetta, infatti, il “cerchio magico” del deputato Mancuso aveva messo gli occhi sulle iniziative legate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. È il 5 settembre 2024 e a parlare, non sapendo di essere spiato attraverso un “trojan” nel suo cellulare, è il commercialista Lorenzo Tricoli. Gli interlocutori sono i fratelli Catanese, rappresentanti dell’associazione: “Ora…siccome noi entriamo…siccome noi entriamo nel circuito Agrigento…picchì chissa la fici Walter…che è…è amicu du presidenti da fondazioni e compagnia bella…quindi noi entriamo nel circuito”. In un’altra conversazione dell’ottobre 2024 Carlo Rizioli, altro esponente dell’associazione Genteemergente, dialoga con il batterista della sua band. Si parla di un terzo soggetto che sarebbe intenzionato a promuovere le iniziative culturali nella provincia di Agrigento in occasione della manifestazione denominata “Agrigento Capitale della Cultura 2025 ma che per conseguire incarichi del genere sia imprescindibile il sostegno di alcuni “amici”: “e…è quella la strada da percorrere anche perchè purtroppo…dispiace dirlo…è l’unica è questo!…quì per fare concerti in piazza…devi avere soltanto l’amico altrimenti non…inc…a nulla…” Per gli inquirenti il “terzo soggetto” di cui si parla è l’onorevole Michele Mancuso.