Detenuti aggrediscono agenti dopo controlli ai familiari: 4 arresti

La polizia penitenziaria del reparto di Agrigento, coordinati dal dirigente aggiunto Gesuela Pullara comandante del reparto,arresta quattro (4) persone due delle quali già detenute.

Il fatto: a seguito di un controllo anti droga effettuato dalle unità cinofile della polizia penitenziaria a carico dei familiari dei detenuti in visita ai parenti reclusi reagivano in malo modo. I detenuti a loro volta venuti a conoscenza dei minuziosi controlli effettuati nei confronti dei loro familiari aggredivano fisicamente i poliziotti in servizio all’interno della sala colloqui con calci e pugni. Da qui l’arresto e il trattenimento anche per i due familiari coinvolti nella vicenda presso le camere detentive della casa circondariale, trattenimento che verosimilmente si protrarrà oltre le festivita del santo Natale.