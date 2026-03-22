Agrigento

Di Rosa presenta il terzo assessore: Salvatore Terrazzino al verde pubblico

“Agrigento deve tornare ad avere occhi per il bello”

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Prosegue il percorso di costruzione della squadra di governo del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, nell’ambito del progetto civico “Tutti insieme per una città normale”, che oggi ha visto la presentazione del terzo assessore designato: Salvatore Terrazzino, a cui sarà affidata la delega al verde pubblico e alla cura degli spazi urbani.

Una scelta che si inserisce in una linea precisa: competenza, visione e impegno reale sul territorio, lontano da logiche di appartenenza politica, amicizie o raccomandazioni.

“Non scegliamo amici, scegliamo competenze, è lo slogan del candidato sindaco Di Rosa che afferma: «Salvatore non è stato scelto per appartenenze o segnalazioni – ha dichiarato Di Rosa – ma perché condivide la nostra visione di città e ha dimostrato sul campo di saper fare». Nel suo intervento, Di Rosa ha lanciato una riflessione dura ma concreta sullo stato della città: «Agrigento ormai ha perso l’occhio al bello. Ci siamo abituati al degrado, alla spazzatura, all’abbandono. Non è più normale indignarsi».

Salvatore Terrazzino è fondatore dell’associazione “I ragazzi della Trinacria”, realtà attiva nel volontariato ambientale che ha realizzato oltre 100 interventi sul territorio. «Abbiamo fatto tanto senza chiedere nulla – ha spiegato Terrazzino – ma spesso non siamo stati compresi dalle amministrazioni. Ora vogliamo trasformare queste esperienze in un modello stabile per tutta la città».

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