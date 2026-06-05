Diminuzione di sangue negli ospedali, la VIMAC: “donate prima di partire per le vacanze”

Con l’arrivo dell’estate, come ogni anno, si registra una diminuzione delle donazioni di sangue dovuta alle vacanze, agli spostamenti e alla chiusura di molte attività. Tuttavia, il fabbisogno di sangue negli ospedali non va in vacanza: interventi chirurgici, emergenze, terapie oncologiche e cure per numerosi pazienti continuano ogni giorno.

L’associazione V.I.M.A.C di Agrigento rivolge un appello a tutti i cittadini, in particolare a chi è già donatore e a chi sta pensando di diventarlo: “donate sangue prima di partire per le vacanze o trovate un momento durante l’estate per compiere questo gesto di grande solidarietà. Ogni donazione può contribuire concretamente a salvare vite umane e a garantire la disponibilità di sangue e dei suoi componenti per chi ne ha bisogno. Bastano pochi minuti del proprio tempo per offrire una speranza concreta a tanti pazienti e alle loro famiglie. La donazione è un atto sicuro, volontario, gratuito e responsabile. Inoltre, rappresenta un importante esempio di cittadinanza attiva e di attenzione verso la comunità. Invito i giovani, le famiglie e tutti coloro che godono di buona salute a informarsi presso i centri trasfusionali e le sedi associative del territorio per conoscere le modalità di donazione e i requisiti necessari”, dichiara il presidente dell’associazione Fabrizio Crapanzano. “L’estate è il momento in cui la solidarietà è più preziosa. Non aspettiamo l’emergenza: doniamo oggi per garantire una scorta adeguata domani.A nome dell’Associazione VIMAC di cui ho l’onore di presiedere ringrazio tutti i donatori che con costanza e generosità continuano a sostenere questo fondamentale servizio alla collettività. Donare sangue è donare vita. Facciamolo insieme.”