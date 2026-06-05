Diminuzione di sangue negli ospedali, la VIMAC: “donate prima di partire per le vacanze”
L'appello da parte del presidente dell'associazione Fabrizio Crapanzano
Con l’arrivo dell’estate, come ogni anno, si registra una diminuzione delle donazioni di sangue dovuta alle vacanze, agli spostamenti e alla chiusura di molte attività. Tuttavia, il fabbisogno di sangue negli ospedali non va in vacanza: interventi chirurgici, emergenze, terapie oncologiche e cure per numerosi pazienti continuano ogni giorno.
L’associazione V.I.M.A.C di Agrigento rivolge un appello a tutti i cittadini, in particolare a chi è già donatore e a chi sta pensando di diventarlo: “donate sangue prima di partire per le vacanze o trovate un momento durante l’estate per compiere questo gesto di grande solidarietà. Ogni donazione può contribuire concretamente a salvare vite umane e a garantire la disponibilità di sangue e dei suoi componenti per chi ne ha bisogno. Bastano pochi minuti del proprio tempo per offrire una speranza concreta a tanti pazienti e alle loro famiglie. La donazione è un atto sicuro, volontario, gratuito e responsabile. Inoltre, rappresenta un importante esempio di cittadinanza attiva e di attenzione verso la comunità. Invito i giovani, le famiglie e tutti coloro che godono di buona salute a informarsi presso i centri trasfusionali e le sedi associative del territorio per conoscere le modalità di donazione e i requisiti necessari”, dichiara il presidente dell’associazione Fabrizio Crapanzano. “L’estate è il momento in cui la solidarietà è più preziosa. Non aspettiamo l’emergenza: doniamo oggi per garantire una scorta adeguata domani.A nome dell’Associazione VIMAC di cui ho l’onore di presiedere ringrazio tutti i donatori che con costanza e generosità continuano a sostenere questo fondamentale servizio alla collettività. Donare sangue è donare vita. Facciamolo insieme.”