Schianto moto-auto all’ingresso di San Leone, grave 20enne 

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella tarda serata lungo via Luca Crescente, all’ingresso del quartiere balneare di San Leone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e una Jeep. Ad avere la peggio è stato il conducente del motorino, un ragazzo di 20 anni.

Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e i poliziotti delle Volanti. Gli agenti si stanno occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.