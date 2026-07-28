Agrigento

Schianto moto-auto all’ingresso di San Leone, grave 20enne 

Ad avere la peggio è stato il conducente del motorino, un ragazzo di 20 anni. Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice rosso.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella tarda serata lungo via Luca Crescente, all’ingresso del quartiere balneare di San Leone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e una Jeep. Ad avere la peggio è stato il conducente del motorino, un ragazzo di 20 anni.

Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e i poliziotti delle Volanti. Gli agenti si stanno occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

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