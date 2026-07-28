Agrigento

Mafia, la Questura di Agrigento rende omaggio al commissario Beppe Montana

La Polizia di Stato ha onorato ad Agrigento la memoria del capo della Sezione catturandi, ucciso a colpi di pistola il 28 luglio 1985

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A 41 anni dall’omicidio del commissario Giuseppe “Beppe” Montana, la Polizia di Stato ha onorato ad Agrigento la memoria del capo della Sezione catturandi, ucciso a colpi di pistola il 28 luglio 1985, mentre si trovava con la fidanzata al molo Porticello, una frazione del comune di Santa Flavia.

Questa mattina il Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo, accompagnato dal Prefetto Salvatore Caccamo, ha deposto una corona di alloro in ricordo del sacrificio del giovane funzionario della Polizia di Stato sotto la lapide posta nel palazzo della Questura a lui dedicata.

Successivamente, presso la chiesa di San Michele, l’arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano ha officiato la messa in suffragio del Commissario Beppe Montana, alla presenza delle massime autorità militari e civili.

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