Politica

Ars, slitta l’insediamento del deputato agrigentino Luigi Salvaggio

L'insediamento di Salvaggio, che ha annunciato l'intenzione di aderire al gruppo Misto, è dunque rinviato alla prossima seduta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La commissione Verifica poteri dell’Ars non era in numero legale e sono slittate , dunque, le procedure di insediamento al parlamento regionale di Luigi Salvaggio, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia in provincia di Agrigento, che già da oggi avrebbe dovuto coprire il seggio lasciato da Riccardo Gallo Afflitto dimessosi nei giorni scorsi dopo essere stato coinvolto in una indagine giudiziaria. L’insediamento di Salvaggio, che ha annunciato l’intenzione di aderire al gruppo Misto, è dunque rinviato alla prossima seduta.

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