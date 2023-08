Disagi per i pazienti diabetici, l’associazione AGD Agrigento: “pratiche sbloccate”

“Da settimane le pratiche per la consegna dei dispositivi salvavita ai pazienti diabetici hanno ricevuto un brusco stop creando gravissimi disagi e problematiche ai pazienti stessi ed alle loro famiglie. Molti di questi, peraltro, sono giovani e bambini, la qual cosa rende tali problematiche ancora più gravi e drammatiche. Decine di ordini sono stati per settimane bloccati all’ASP di Agrigento. Questo problema ha riguardato non solo i pazienti diabetici ma anche pazienti con altre gravi e gravissime patologie. Ci siamo mossi da subito per capire dove fosse il problema e per trovare, assieme ai funzionari ed ai dirigenti, una soluzione definitiva”, dichiara in una nota l’Associazione Giovani Diabetici di Agrigento.

“Si sono susseguiti incontri e telefonate con i funzionari e con il Direttore Sanitario nel tentativo impedire che, tra burocrazia e periodo estivo, i disagi potessero protrarsi ulteriormente e drammaticamente. Oggi finalmente, dietro sollecitazione dell’Associazione, si è svolto un incontro tra il Direttore Sanitario Dottor Emanuele Cassarà, i funzionari addetti, la Dottoressa Tirrò e la Signora Sciascia, ed i rappresentanti dell’Associazione Giovani Diabetici di Agrigento, Stefania Mangione e Gerlando Grech. Il confronto è stato proficuo e risolutivo e da domani finalmente partiranno tutti gli ordini delle pratiche ancora in sospeso. Alla già di per se ottima notizia se ne aggiunge un’altra: l’incontro ha infatti permesso che verranno sbloccate non solo le pratiche dei pazienti diabetici ma tutte quelle pratiche con carattere di urgenza che non possono subire ulteriori ritardi (Fibrocistici, dializzati, ecc). In questa occasione è stato inoltre proposto al Direttore Sanitario di costituire di un tavolo di confronto tra l’ASP e l’Associazione, per affrontare concretamente e fattivamente i tanti problemi che quotidianamente i pazienti diabetici e le loro famiglie sono costretti ad affrontare. AGD Agrigento coglie l’occasione per ringraziare il Dottore Cassarà, la Signora Sciascia e la Dottoressa Tirrò per la sensibilità e la disponibilità dimostrata, in questo caso come in altre situazioni,” conclude l’associazione.