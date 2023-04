Disordini nel carcere di Agrigento, protesta dei detenuti 

Momenti di tensione questa mattina nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Alcuni detenuti hanno dato il via ad una protesta al terzo piano del penitenziario. Non sono ancora chiari i motivi dei disordini. Secondo una prima ricostruzione i detenuti, subito dopo pranzo, non avrebbero fatto rientro nelle proprie celle come da programma e si sarebbero trattenuti più del dovuto. Gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti a riportare la situazione alla normalità e condurre tutti i detenuti in cella.