Disservizi al Polo Universitario di Agrigento, la Cgil a sostegno degli studenti

“Segnaliamo alcune gravi criticità che si sono verificate, e che purtroppo continuano a ripetersi, in merito alla programmazione didattica presso il Polo Universitario di Agrigento.

In più occasioni, infatti, all’interno del calendario delle lezioni risultano inseriti docenti che, in realtà, non hanno più in essere un contratto di lavoro con l’Ateneo. Tale circostanza genera notevoli disagi agli studenti, in particolare ai pendolari, i quali, recandosi al Polo per seguire le lezioni, si trovano poi a constatare l’impossibilità di svolgere l’attività didattica programmata”. Così in una lettera la CGIL di Agrigento, insieme agli studenti e alla comunità universitaria, sollecitano il Magnifico Rettore a prendere in considerazione le richieste degli studenti e a promuovere interventi immediati per la risoluzione delle problematiche segnalate. “È necessario un impegno concreto da parte di tutti per il rilancio e la valorizzazione del Polo Universitario di Agrigento, che non solo deve essere un luogo di formazione, ma anche un centro di sviluppo culturale e sociale per l’intera provincia”, si legge nella nota. Inoltre, “il continuo rinvio delle lezioni di una materia va a ingolfare lo studio dei ragazzi che si trovano più materie concentrate in uno stesso periodo assieme anche al periodo del tirocinio rendendo di fatto complicato seguire tutto insieme. Si rammenta inoltre che già lo scorso anno, a seguito della scadenza o delle dimissioni di alcuni docenti, diverse materie sono rimaste prive di insegnamento per lunghi periodi, con evidenti conseguenze negative sul percorso formativo degli studenti.

Invitiamo dunque, dicono nella nota la Cgil, a voler disporre le opportune verifiche e a garantire una maggiore attenzione nell’organizzazione delle attività didattiche, così da evitare il ripetersi di tali disservizi che incidono profondamente sul diritto allo studio”.