Mafia, sequestrati beni per un milione di euro ad esponente del clan Attanasio

Beni stimati in un milione di euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Catania a un 46enne recentemente condannato per associazione mafiosa per avere fatto parte della cosca Attanasio, attiva a Siracusa.

Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo etneo che ha accolto la richiesta avanzata dal procuratore di Catania e dal direttore della Dia. Sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società di Siracusa operante nel settore della ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e bar nonché della produzione di prodotti di panetteria.