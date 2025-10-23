Mafia

Mafia, sequestrati beni per un milione di euro ad esponente del clan Attanasio

Un 46enne recentemente condannato per associazione mafiosa per avere fatto parte della cosca Attanasio

Beni stimati in un milione di euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Catania a un 46enne recentemente condannato per associazione mafiosa per avere fatto parte della cosca Attanasio, attiva a Siracusa.

Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo etneo che ha accolto la richiesta avanzata dal procuratore di Catania e dal direttore della Dia. Sono state sottoposte a provvedimento ablativo le quote sociali di una società di Siracusa operante nel settore della ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande e bar nonché della produzione di prodotti di panetteria.

