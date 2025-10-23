Bomba carta esplode sotto casa dell’assessore Fabrizio Ferrandelli

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Palermo dove una bomba carta è esplosa sotto l’abitazione dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Il boato è stato avvertito da tutto il quartiere. Decine le persone che sono scese per strada per la paura.

Non risultano danni a cose o a persone. Poche ore prima, l’assessore all’emergenza abitativa Ferandelli aveva espresso critiche contro chi aveva vandalizzato una alloggio popolare sgomberato.