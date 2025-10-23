Apertura

Bomba carta esplode sotto casa dell’assessore Fabrizio Ferrandelli

Il boato è stato avvertito da tutto il quartiere. Decine le persone che sono scese per strada per la paura

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Palermo dove una bomba carta è esplosa sotto l’abitazione dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Il boato è stato avvertito da tutto il quartiere. Decine le persone che sono scese per strada per la paura.

Non risultano danni a cose o a persone. Poche ore prima, l’assessore all’emergenza abitativa Ferandelli aveva espresso critiche contro chi aveva vandalizzato una alloggio popolare sgomberato.

