L’allenatore Italiano ricoverato per polmonite, gli auguri di pronta guarigione del sindaco Ruvolo

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi per una polmonite. A renderlo noto è il club in una nota sul proprio sito ufficiale. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento.

A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte del sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo che dichiara: “Anche e soprattutto in questo momento particolare, tutta Ribera è vicina a mister Vincenzo Italiano.Seguiamo con affetto le notizie sul suo stato di salute e gli rivolgiamo un grande abbraccio e l’augurio più sincero di prontissima guarigione.Forza Vincenzo, la tua amata città ti è accanto e ti aspetta presto in piena forma!”.