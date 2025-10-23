Giudiziaria

Ucciso in casa con un tubo di gomma, Riesame conferma misura per il vicino

Il Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso contro l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal gip su richiesta della procura

Resta in carcere il catanese Maurizio Salvatore Gravagna, 63 anni, accusato di avere ucciso il messinese Mario Molinaro, trovato morto all’alba dello scorso 27 settembre, tra le mura di casa, con un tubo di gomma stretto attorno al collo.

Il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato il ricorso contro l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal gip su richiesta della procura. Sul caso indaga la squadra mobile della Questura.

