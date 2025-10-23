Giudiziaria
Ucciso in casa con un tubo di gomma, Riesame conferma misura per il vicino
Il Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso contro l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal gip su richiesta della procura
Resta in carcere il catanese Maurizio Salvatore Gravagna, 63 anni, accusato di avere ucciso il messinese Mario Molinaro, trovato morto all’alba dello scorso 27 settembre, tra le mura di casa, con un tubo di gomma stretto attorno al collo.
Il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato il ricorso contro l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal gip su richiesta della procura. Sul caso indaga la squadra mobile della Questura.
