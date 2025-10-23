Ultime Notizie

Lotta al traffico di droga, due pusher arrestati

Per entrambi il gip ha disposto l'obbligo di dimora

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Due pusher, di 29 e 18 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento è avvenuto in via Bologni dove i militari hanno fermato un’auto con a bordo tre uomini, tutti con precedenti. In auto anche il 29enne che ha gettato dal finestrino un pacchetto, recuperato dai carabinieri, con dentro dodici dosi di crack e hashish pronte per la vendita. Il secondo arresto, nei pressi di via Mortillaro, dove il 18enne è stato trovato in possesso di undici dosi di hashish nascoste nella tasca della giacca e nei boxer. Per entrambi il gip ha disposto l’obbligo di dimora. 

