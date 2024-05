Dramma ad Agrigento, morto commerciante di 55 anni 

Profondo dolore e sgomento stamani ad Agrigento per la morte (suicidio) di un commerciante di cinquantacinque anni molto noto e apprezzato in città. L’uomo era molto conosciuto anche per la sua attività dato che gestiva un rinomato negozio di arredamento in via Papa Luciani. Ed è proprio dalla via del centro di Agrigento che è stato lanciato l’allarme. All’arrivo di Polizia e personale sanitario, purtroppo, non c’era più niente da fare. Non si conoscono i motivi dell’insano gesto che l’uomo ha comunicato a familiari ed amici tramite una lettera con impressa una sola parola: “scusatemi”.