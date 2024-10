Drasy, Mareamcio: “iniziata la bonifica della zona inquinata”

Nel mese di ottobre del 2021 Mareamico ha presentato una denuncia riguardante il possibile e probabile inquinamento da metalli pesanti dell’area di Drasy, da oltre 60 anni utilizzata come poligono di tiro dall’Esercito. La Procura di Agrigento ha quindi avviato le indagini, e dopo gli accertamenti effettuati dai Carabinieri del nucleo forestale ed ambientale in collaborazione con l’ARPA regionale, è stato accertato il superamento dei livelli di sicurezza previsti per quel tipo di zona.

“Oggi, finalmente, è iniziata la bonifica della zona. Il prossimo step è rappresentato dalla bonifica del mare prospiciente l’area, poiché inquinato, dall’enorme presenza di ogive contenute nei proiettili utilizzati negli anni, e finiti in mare; come richiesto dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sull’uranio impoverito, a seguito del sopralluogo effettuato a Drasi, il 7 aprile del 2017.” Si legge in una nota di Mareamico.