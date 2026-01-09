Agrigento

E’ morto l’avvocato Totò Tirinnocchi

Il ricordo ed il cordoglio della Camera penale di Agrigento presieduta dall’avv. Ignazio Valenza: professionista preparato e corretto, persona propensa a curare i rapporti umani e di colleganza

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Un altro esponente  di pregio dell’avvocatura agrigentina ci ha lasciato. E’ morto, infatti,, l’avvocato Salvatore “Totò” Tirinnocchi Penna,  figura notissima di valente avvocato e di uomo dalle indubbie qualità umane, morali e professionali. Lascia un vuoto incolmabile così come avvenuto, appena qualche giorno fa, con la dipartita dell’avv. Salvatore Re suo amico oltre che collega.

 La Camera penale di Agrigento presieduta dall’avv. Ignazio Valenza, lo ricorda così: “Apprendiamo con profondo dolore della dipartita dell’avv. Salvatore Tirinnocchi. La Camera Penale di Agrigento, lo ricorda come professionista preparato e corretto, persona propensa a curare i rapporti umani e di colleganza. E’ stato co-fondatore della Camera Penale di Agrigento “Giuseppe Grillo”.  Ai familiari le vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti gli iscritti e di tutta l’avvocatura penalistica di Agrigento.

