E’ morto l’avvocato Totò Tirinnocchi

Un altro esponente di pregio dell’avvocatura agrigentina ci ha lasciato. E’ morto, infatti,, l’avvocato Salvatore “Totò” Tirinnocchi Penna, figura notissima di valente avvocato e di uomo dalle indubbie qualità umane, morali e professionali. Lascia un vuoto incolmabile così come avvenuto, appena qualche giorno fa, con la dipartita dell’avv. Salvatore Re suo amico oltre che collega.

La Camera penale di Agrigento presieduta dall’avv. Ignazio Valenza, lo ricorda così: “Apprendiamo con profondo dolore della dipartita dell’avv. Salvatore Tirinnocchi. La Camera Penale di Agrigento, lo ricorda come professionista preparato e corretto, persona propensa a curare i rapporti umani e di colleganza. E’ stato co-fondatore della Camera Penale di Agrigento “Giuseppe Grillo”. Ai familiari le vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti gli iscritti e di tutta l’avvocatura penalistica di Agrigento.