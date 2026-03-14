Agrigento

Akragas, tris al Santa Croce: la speranza è viva

Vittoria importante per mettere pressione al Priolo che domani giocherà in trasferta a Canicattini

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Akragas fa suo anche il match contro il Santa Croce Soccer. Il 3 a 0 finale, in virtù delle reti di Ten Lopez, autore di una doppietta al 5’ e al 16’ e di King al 43’, avvicina i biancazzurri alla vetta ma bisognerà sperare in un piccolo passo falso della capolista Priolo che domani sarà impegnata in trasferta contro il Città di Canicattini.

Le prossime tre gare saranno fondamentali perché se i rossoverdi non dovessero “scivolare”, ribaltare la classifica sarebbe praticamente impossibile.

Resta fermo il fatto che l’Akragas dovrà vincerle tutte.

IL TABELLINO

Akragas Slp – Santa Croce Camerina 3-0
Reti: pt 5’, 16’ Lopez; 43’ King.

Akragas Slp: Manna, Cammilleri, Vizzini, King (87′ Di Mora), Cipolla, Messina (80′ Ferotti), Marrone, Gatto, Tripoli (51′ Casucci ), Llama (13′ Unniemi), Ten Lopez. A disp.: Cagnina, Ferotti, Unniemi, Rizzo, Casucci, Di Mora, Tavella, Fragapane, Vitelli.

Santa Croce: Romano Mititeu, Alma, Wally, Golisano, Tinnirello (70′ Occhipinti), Brullo (48′ Sako), Drame, Fiorilla, Basile, Spatola. A disp.: Rindasu, Rotondo, Lauretta, Iachipino, Algeri, Parisi, Sako, Occhipinti, Iozzia

Arbitro: Carlo Aneli di Palermo

Assistenti:  Lorenzo Poma e Martina Iannazzo di Trapani

Ammoniti: Ten Lopez 36′- Fiorilla 32′- Drame 42′- Sako 52′

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