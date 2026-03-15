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Cocaina, spada e machete in una casa di campagna, assolto 21enne licatese

Assoluzione nei confronti di un 21enne di Licata accusato della detenzione di 10 grammi di cocaina, una spada e un machete

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Emanuela Caturano, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un 21enne di Licata accusato della detenzione di 10 grammi di cocaina, una spada e un machete. La vicenda risale al febbraio dello scorso anno quando il ragazzo venne fermato dalla polizia.

Gli agenti decisero di perquisire un’abitazione di campagna ritenuta nella disponibilità del 21enne e trovarono dieci grammi di cocaina e le due armi vietate. Nel corso del processo, però, non sarebbe emersa la prova che quanto ritrovato fosse riconducibile all’imputato e per questo è stato scagionato. Il pm aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione. 

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