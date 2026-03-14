Giornata Nazionale del Paesaggio, la Valle dei Templi esempio virtuoso di tutela e valorizzazione dei luoghi

Oggi, 14 marzo, si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, una ricorrenza istituita nel 2017 dal Ministero della Cultura per invitare a una riflessione profonda sull’articolo 9 della Costituzione.

Per il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi questa data assume un significato ancora più profondo, anche per il prestigioso Premio Nazionale del Paesaggio ottenuto alcuni anni fa. “Quel riconoscimento ha premiato non solo la bellezza monumentale del sito, ma soprattutto la capacità di preservare un equilibrio armonico tra le testimonianze archeologiche della civiltà greca e l’ecosistema naturale circostante. Il paesaggio della Valle si conferma così un esempio virtuoso di tutela e valorizzazione, dove la storia antica continua a dialogare con il presente attraverso la salvaguardia dell’identità dei luoghi”, si legge in una nota del Parco.