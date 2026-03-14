Mafia

Mafia, sequestrati 1.5 milioni di euro al genero del boss Pietro Venernego

Riconducibili a Giuseppe Urso, genero del boss Pietro Vernengo e uomo d'onore della famiglia mafiosa di Palermo Santa Maria di Gesù

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

Il nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo ha dato esecuzione a un provvedimento della sezione Misure di prevenzione del Tribunale con cui sono stati confiscati beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro riconducibili a Giuseppe Urso, genero del boss Pietro Vernengo e uomo d’onore della famiglia mafiosa di Palermo Santa Maria di Gesù.

Il provvedimento riguarda beni già sequestrati nel gennaio 2025, tra cui una società di distribuzione carburanti con relativo capitale sociale, un box auto, due immobili, due terreni, un veicolo e sette rapporti bancari. 

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