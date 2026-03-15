Usano carta di credito rubata per comprare sigarette, nei guai due ragazzini
Hanno provato ad acquistare le sigarette utilizzando una carta di credito di un uomo che ne aveva denunciato il furto il giorno prima
Hanno provato ad acquistare le sigarette utilizzando una carta di credito di un uomo che ne aveva denunciato il furto il giorno prima. È successo in un distributore automatico di un esercizio commerciale lungo viale Cannatello, non molto distante dal quartiere di Villaggio Mosè. A finire nei guai sono due ragazzini – 17 e 15 anni, entrambi di Agrigento – denunciati a piede libero alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Sono stati i poliziotti delle Volanti a risalire alle loro identità. L’uomo che aveva smarrito la carta di credito, infatti, aveva denunciato l’episodio e bloccato il conto. Non appena qualcuno ha tentato di fare un acquisto gli è arrivato un sms alert che lo ha immediatamente avvisato. Gli agenti hanno raggiunto il luogo dove risultava il tentativo di transizione e acquisito immagini ed informazioni. I due minorenni, dunque, sono stati rintracciati e denunciati.