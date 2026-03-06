Folklore e solidarietà in corsia, il gruppo del Messico in visita al reparto di Pediatria 

Avrà un’anteprima solidale il “23° Festival Internazionale – I Bambini del Mondo” che da il via al 78° Mandorlo in Fiore di Agrigento.

Prima di iniziare la loro performace artistica il gruppo “Compagnia Infantil Hueytlatoani” del Messico, com’è ormai tradizione, andrà a far visita domani mattina, sabato 7 marzo alle ore 10.30 ai piccoli degenti presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, portando in corsia un momento di Folklore.

“I bambini aiutano i bambini” è questo motto coniato dal loro “papà”, il compianto Claudio Criscenzo, per evidenziare e rafforzare i valori propri del Festival che coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuovendo la Solidarietà, la Pace e la Fratellanza tra i Popoli in difesa dei Diritti dei minori.

Il Festival, organizzato dall’AIFA, Associazione International Folk Agrigento, presidente Luca Criscenzo, gode del Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, “In considerazione del valore didattico e culturale dell’iniziativa”; dell’UNICEF Italia, con i Bambini del Mondo nominati “Ambasciatori di Pace”. Altre importanti collaborazioni vengono dalla Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, che promuove il concorso “Italia: immagini e pensieri“, riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al Festival; il Panathlon Club Agrigento organizzazione internazionale, riconosciuta dal CIO, dedicata alla promozione dell’etica, del fair play e dei valori culturali dello sport come strumento formativo e di solidarietà; la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Sezione di Agrigento; Studio Danza di Manuela Santini.

Il primo bagno di folla è per domenica mattina 8 marzo con la sfilata, unitamente ai gruppi regionale ed internazionali che partecipano al 78° Mandorlo in Fiore, da piazza Pirandello a piazza Cavour. L’appuntamento con la prima performance è per lunedì 9 marzo con un doppio appuntamento mattutino al Teatro Pirandello (ore 9:00 e 11:00) dedicato alle scolaresche. Alle ore 20:30 sempre al Teatro Pirandello, spettacolo d’apertura del 23° Festival Internazionale I Bambini del Mondo.

Spettacoli dedicati alle scuole, già tutti sold out, anche martedì, mercoledì e giovedì mattina, sempre al Teatro Pirandello. Martedì 10 marzo alle ore 210:30 spettacolo del Festival ed cerimonia di assegnazione del “Premio Claudio Criscenzo”.

“I Bambini del Mondo sono pronti per dare il via al mandorlo in Fiore – afferma Giovanni Di Maida, fondatore del festiva unitamente al Claudio Criscenzo – per portare avanti i grandi valori che fin dal primo anno caratterizzano la nostra manifestazione: folclore e promozione umana e sociale; pace e fratellanza tra i popoli; difesa dei diritti dei minori”.

Quest’anno sono 6 i gruppi internazionali che partecipano al Festival Internazionale: Bulgaria: Folk dance group Nessebar; Costaria: Escuela de formacion en Danza Folklorica Xahila Manzù; Kirzighistan: Folk group Jyldyz & Tumar; Macedonia: Anpo Skopje; Messico: Compagnia Infantil Hueyilatoani; Polonia: Polish Folk Dance Group Szczecinianie.

“Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale – ci dice Luca Criscenzo presidente AIFA – nel loro repertorio hanno inseriti canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dall’Unesco”.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi del Città di Agrigento, I Piccolo del Val d’Akragas, Fabaria Folk, Herbessus.