Elezioni RSU: tra i giudiziari la Confsal Unsa conferma il suo primato

La Confsal Unsa conferma il suo primato alle elezioni Rsu negli uffici giudiziari di Agrigento.

Le consultazioni che hanno coinvolto i dipendenti di Tribunale, Giudice di Pace, Ufficio Notifiche e Ufficio di Sorveglianza e che si sono svolte dal 14 al 16 aprile, hanno sancito, ancora una volta, la supremazia del sindacato che avrà cinque rappresentanti su dieci. Si tratta di Giovanna Mirabile, Roberto Sciacchitano, Tania Inglima, Alessia La Porta e Silvia Curto Pelle. Gli altri seggi sono andati alla Cisl (Rosario Buscemi e Antonio Piazza), alla Confintesa (Alba Piscopo e Giuseppa Daniela Canino) e uno alla UIl (Maria Luisa Passarello).

Sparisce dai radar la CGIL la cui lista è stata esclusa dalla Commissione elettorale per gravi vizi formali all’atto della presentazione della lista. Decisione confermata anche dopo il ricorso al Comitato dei Garanti.

Il segretario regionale Confsal Unsa, Onofrio Maurizio Mondello, in attesa dei risultati in tutte le circoscrizioni, esprime la propria soddisfazione per il clamoroso risultato ottenuto dalla sua organizzazione sindacale al Tribunale di Agrigento.