Agrigento

Emanuele Turco è il nuovo Soprintendente ai Beni culturali di Agrigento 

L’architetto, che si insedierà il prossimo 1 novembre, prende il posto di Angelo Di Franco che va in pensione per raggiunti limiti di età

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Emanuele Turco è il nuovo Soprintendente ai Beni culturali di Agrigento. L’architetto si insedierà il prossimo 1 novembre prendendo il posto di Angelo Di Franco che va in pensione per raggiunti limiti di età. Con il nuovo incarico, Turco lascerà contestualmente la direzione del Parco archeologico di Gela e l’incarico ad interim alla Soprintendenza del Mare, entrambi revocati con decorrenza dalla stessa data.

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