Aeroporto Catania, allerta rossa per cenere: limitazioni voli fino alle 21
La Sac, societa' che gestisce lo scalo, fa sapere che al momento "non si registrano particolari criticita' o disagi".
Il codice di allerta per l’aviazione sull‘Etna e’ passato da arancione a rosso per un’emissione di cenere ancora in corso, con una nube vulcanica che raggiunge circa 4 chilometri sul livello del mare e si sposta verso sudest. Lo indica l’ultimo Vona (Volcano observatory notice for aviation), diffuso questa mattina dall’Osservatorio etneo dell’Ingv. Il settore B1 dello spazio aereo del vulcano e’ stato chiuso con effetto immediato, mentre all’aeroporto Fontanarossa di Catania gli arrivi sono stati ridotti a un massimo di 10 all’ora, rispetto alla media di 12 a pieno regime. Le limitazioni dovrebbero restare in vigore fino alle 21. La Sac, societa’ che gestisce lo scalo, fa sapere che al momento “non si registrano particolari criticita’ o disagi”.