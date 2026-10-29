Catania

Aeroporto Catania, allerta rossa per cenere: limitazioni voli fino alle 21

La Sac, societa' che gestisce lo scalo, fa sapere che al momento "non si registrano particolari criticita' o disagi". 

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Il codice di allerta per l’aviazione sull‘Etna e’ passato da arancione a rosso per un’emissione di cenere ancora in corso, con una nube vulcanica che raggiunge circa 4 chilometri sul livello del mare e si sposta verso sudest. Lo indica l’ultimo Vona (Volcano observatory notice for aviation), diffuso questa mattina dall’Osservatorio etneo dell’Ingv. Il settore B1 dello spazio aereo del vulcano e’ stato chiuso con effetto immediato, mentre all’aeroporto Fontanarossa di Catania gli arrivi sono stati ridotti a un massimo di 10 all’ora, rispetto alla media di 12 a pieno regime. Le limitazioni dovrebbero restare in vigore fino alle 21. La Sac, societa’ che gestisce lo scalo, fa sapere che al momento “non si registrano particolari criticita’ o disagi”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Accusato del furto di gioielli in casa della mamma di un amico, il caso approda in Cassazione 
Apertura

Stalking e rapina all’ex fidanzata, indagato 39enne di Canicattì  
Apertura

Il cugino del giudice Livatino incontra i killer in carcere: “Un colpo di pistola non può essere l’ultima parola”
Apertura

Canicattì, alla guida con patente revocata e sotto effetto di droga: denunciato 32enne
Agrigento

Combattimenti tra pitbull nell’Agrigentino, rigettate richieste di misure cautelari 
banner italpress istituzionale banner italpress tv