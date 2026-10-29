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Stalking e rapina all’ex fidanzata, indagato 39enne di Canicattì  

La ragazza, in preda al panico, si è presentata dai poliziotti del locale commissariato e ha denunciato l’ex compagno

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Un trentanovenne di Canicattì è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per i reati di stalking e rapina ai danni dell’ex fidanzata. L’uomo, secondo quanto ricostruito, non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale con la trentenne. La ragazza, in preda al panico, si è presentata dai poliziotti del locale commissariato e ha denunciato l’ex compagno raccontando i gravissimi fatti di cui si sarebbe reso protagonista. In una occasione il 39enne, già noto alle forze dell’ordine, le ha portato via il cellulare con lo scopo di controllare la sua vita. Prima di questo episodio, sempre secondo la ricostruzione, l’avrebbe tempestata di chiamate e anche seguita. 

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