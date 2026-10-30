Licata

Vandali in azione al cimitero, distrutta vetrata e danneggiate auto elettriche

Raid nel cimitero comunale di Marianello, a Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Raid nel cimitero comunale di Marianello, a Licata. Ignoti malviventi hanno distrutto le vetrate degli uffici e danneggiato le auto elettriche. I vandali sono entrati in azione di notte rompendo la grande vetrata che separa gli uffici dalle sepolture. Danni anche alle auto elettriche abitualmente usate per accompagnare chi non deambula alle tombe. Indagano i carabinieri.

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