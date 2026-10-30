Regionali, Cateno De Luca: “Alleati col centrodestra nazionale ma opposizione a Schifani”

“Noi siamo il partito dei sindaci, siamo il partito dei territori”. Lo ha ribadito il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, chiusa la convention del suo partito a Roma che ha sancito l’abbraccio con il centrodestra nazionale. Ha spiegato le ragioni della nuova alleanza, sottolineando la volonta’ di contribuire alla costruzione di una proposta politica nazionale senza rinunciare alla propria identita’ autonomista. “Noi siamo pronti a esprimere la nostra identita’ all’interno di una strategia di centrodestra”, ha detto, evidenziando come l’obiettivo sia “rappresentare un contributo riconoscibile e autonomo”. Un passaggio ha riguardato il rapporto con il centrodestra nazionale e le condizioni dell’accordo politico.

De Luca ha ribadito di non aver chiesto garanzie preventive di rappresentanza parlamentare ne’ accordi finalizzati ad assicurare seggi alla propria formazione. “Con noi volete conquistarli, siete benvenuti”, ha affermato, respingendo la logica delle candidature garantite e sottolineando come la federazione debba misurarsi sul consenso e sulla capacita’ di costruire un progetto credibile. “Noi non possiamo diventare la brutta fotocopia di altri”, ha aggiunto, spiegando che la scelta di costruire una nuova lista alla vigilia delle elezioni risponde alla volonta’ di offrire un contributo politico effettivo alla coalizione. Ha distinto il nuovo percorso nazionale dalla situazione politica siciliana, precisando che Sud chiama Nord continuera’ a collocarsi all’opposizione del governo regionale guidato da Renato Schifani: “Noi siamo all’opposizione e all’opposizione rimarremo”, ha ribadito, chiarendo come l’adesione alla strategia del centrodestra nazionale “non comporti automaticamente un cambiamento degli equilibri politici in Sicilia”.