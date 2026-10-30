Maxi furto da 100 mila euro in abitazione, svolta nelle indagini: confessa un’amica di famiglia 

Svolta nelle indagini sul maxi furto di oro e gioielli, dal valore complessivo di 100 mila euro, avvenuto lo scorso 19 ottobre in un’abitazione nei pressi dello stadio Esseneto di Agrigento. Una studentessa di 24 anni, che rientra nella cerchia di conoscenze della famiglia derubata, ha confessato di aver preso i preziosi. La refurtiva è stata riconsegnata mentre la ragazza è stata denunciata.

La vicenda risale ad una decina di giorni fa quando dall’abitazione nel rione del campo sportivo sono spariti 100 mila euro tra gioielli e oro. I proprietari di casa si sono subito insospettiti dal fatto che non fossero stati trovati segni di scasso o danni. Così col passare dei giorni si sono sempre più convinti che ad agire fosse stata una persona “vicina”, individuata poi nella 24enne. Hanno deciso così di “affrontarla” raggiungendola presso la sua abitazione in un quartiere periferico di Agrigento. Gli animi si sono accesi ed è intervenuta la polizia. La 24enne, messa alle strette dagli agenti, ha confessato di essere l’autrice del furto riconsegnando quanto aveva rubato.