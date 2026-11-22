Momenti di forte tensione in via Atenea dove il proprietario di un minimarket è stato aggredito con un colpo di bottiglia alla testa da un cliente esagitato. Tra i due sarebbe nata una discussione dai toni accesi. Ben presto però l’avventore, in preda ai fumi dell’alcol, ha preso una bottiglia di vetro e ha colpito alla testa il giovane commerciante.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito la vittima in ospedale. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni. Al via le indagini dei poliziotti delle Volanti per risalire all’identità dell’aggressore. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.