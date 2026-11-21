Poliziotti si nascondono sull’autobus e bloccano ladri di gasolio, due arresti a Licata
I due giovani stavano rubando 80 litri di gasolio ma da uno dei autobus sono scesi i poliziotti che li hanno arrestati in flagranza
Avevano appena asportato 80 litri di gasolio da due autobus di linea parcheggiati ma non si sono accorti che su uno dei pullman c’erano nascosti i poliziotti che li hanno immediatamente bloccati. È successo la scorsa notte in piazzale delle Foibe, a Licata. Gli agenti della polizia stradale di Gela e quelli del locale commissariato hanno arrestato in flagranza due giovani per furto aggravato. Si tratta di Giovanni Licitra, 23 anni, e Giuseppe Kevin Gatì, 28 anni, entrambi di Licata. Un terzo soggetto, invece, è riuscito a fuggire e sono in corso accertamenti per arrivare alla sua identificazione. I due indagati, difesi dagli avvocati Alberto Caffarello e Francesco Carità, sono comparsi in tribunale per la convalida del provvedimento. Il gip Manfredi Coffari ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora mentre il pm aveva chiesto i domiciliari.
L’arresto è scattato nella notte del 19 novembre. La polizia, che negli ultimi tempi aveva raccolto diverse denunce dalla società che si occupa del trasporto urbano da Licata a Catania, ha deciso di effettuare un mirato servizio di controllo. Due agenti, in particolare, si sono nascosti all’interno di un pullman in attesa che i ladri entrassero in azione. L’escamotage si è rivelato vincente. I due giovani, poco dopo, si sono palesati e – dopo aver forzato il bocchettone dei due bus – hanno asportato 80 litri di gasolio. Ma non avevano fatto i conti con i poliziotti che, con un vero effetto sorpresa, sono scesi dal pullman e li hanno arrestati.