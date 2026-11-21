Avevano appena asportato 80 litri di gasolio da due autobus di linea parcheggiati ma non si sono accorti che su uno dei pullman c’erano nascosti i poliziotti che li hanno immediatamente bloccati. È successo la scorsa notte in piazzale delle Foibe, a Licata. Gli agenti della polizia stradale di Gela e quelli del locale commissariato hanno arrestato in flagranza due giovani per furto aggravato. Si tratta di Giovanni Licitra, 23 anni, e Giuseppe Kevin Gatì, 28 anni, entrambi di Licata. Un terzo soggetto, invece, è riuscito a fuggire e sono in corso accertamenti per arrivare alla sua identificazione. I due indagati, difesi dagli avvocati Alberto Caffarello e Francesco Carità, sono comparsi in tribunale per la convalida del provvedimento. Il gip Manfredi Coffari ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora mentre il pm aveva chiesto i domiciliari.

L’arresto è scattato nella notte del 19 novembre. La polizia, che negli ultimi tempi aveva raccolto diverse denunce dalla società che si occupa del trasporto urbano da Licata a Catania, ha deciso di effettuare un mirato servizio di controllo. Due agenti, in particolare, si sono nascosti all’interno di un pullman in attesa che i ladri entrassero in azione. L’escamotage si è rivelato vincente. I due giovani, poco dopo, si sono palesati e – dopo aver forzato il bocchettone dei due bus – hanno asportato 80 litri di gasolio. Ma non avevano fatto i conti con i poliziotti che, con un vero effetto sorpresa, sono scesi dal pullman e li hanno arrestati.