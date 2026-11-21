Dopo giorni particolarmente movimentati in casa CastrumFavara segnati da dimissioni e colpi di scena, la società gialloblù ha definito il nuovo assetto tecnico e dirigenziale, ufficializzando due importanti novità: Renato Mancini è il nuovo allenatore, mentre Tino Longo torna a ricoprire il ruolo di direttore sportivo.Il tecnico, ex Vigor Lamezia, ha firmato questa sera il contratto che lo legherà al club agrigentino. Per lui si tratta di una nuova sfida alla guida dei gialloblù, con un debutto immediato: domenica sarà infatti in panchina in occasione della trasferta contro l’Enna, in programma sul campo di Troina

La seconda novità riguarda il ritorno di Tino Longo, che riprende il ruolo di direttore sportivo, affiancando Vincenzo Piazza nella struttura dirigenziale del club. Per Longo si tratta di un ritorno particolarmente significativo, dopo l’esperienza al Vittoria, conclusasi lo scorso ottobre. Il dirigente conosce bene l’ambiente di Favara, avendo già lavorato per quattro stagioni in gialloblù. Un percorso importante, caratterizzato da una gestione attenta delle risorse, dalla valorizzazione dei calciatori del territorio e da risultati significativi, tra cui il mantenimento della categoria in Serie D.

Due innesti, dunque, che rappresentano un nuovo punto di partenza per il CastrumFavara. La società sceglie di affidarsi a figure di esperienza e conoscenza del calcio dilettantistico meridionale per provare a imprimere una svolta alla stagione e ritrovare stabilità, entusiasmo e risultati.