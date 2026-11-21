Oltre 200 studenti coinvolti nei programmi dedicati al mondo universitario, 49 candidature, più di 600 partecipanti nella sola giornata conclusiva all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo. Si chiude con questi numeri l’Innovation Week 2026, promossa dalla Fondazione Innovation Island ETS, che ha riunito imprenditori, ricercatori, investitori, studenti e rappresentanti delle istituzioni, mettendo in luce le potenzialità dell’ecosistema siciliano dell’innovazione. Accanto a Kazaam Lab, lo spin-off dell’Università di Palermo guidato da Simona Ester Rombo, vincitore assoluto del Premio Innovation Island 2026 con un progetto che applica l’intelligenza artificiale alla sperimentazione clinica, sono state premiate altre iniziative imprenditoriali provenienti da diverse province siciliane.

Il premio Innovatore dell’anno è stato assegnato a Sabrina Maniscalco, fisica siciliana e cofondatrice di Algorithmiq, realtà imprenditoriale di respiro internazionale attiva nel settore dell’informatica quantistica, con applicazioni anche nella ricerca farmaceutica. La Fondazione guarda già al prossimo anno. Da lunedì prossimo riaprirà la call for startup in vista del Premio Innovation Island, in programma a novembre 2027. “La Fondazione prosegue il suo lavoro di stimolo e accompagnamento delle nuove generazioni, siciliane e non – dice il presidente della Fondazione Biagio Semilia – per contribuire alla costruzione di una nuova classe imprenditoriale siciliana, etica, socialmente responsabile e capace di sviluppare idee d’impresa con una prospettiva di crescita sui mercati internazionali”.