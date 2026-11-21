Ha 6 anni, arriva dalla Costa d’Avorio ed è sbarcata da sola, fra le 41 persone arrivate ieri a Lampedusa. La notizia arriva solo due giorni dopo la scomparsa di un’altra bambina di 6 anni in un naufragio avvenuto al largo dell’isola. Quando gli operatori le hanno spiegato che sarebbe stata accolta in una comunita’ protetta e avrebbe potuto frequentare la scuola, la piccola ha risposto: “Sono venuta in Italia per questo”.

La bambina, e’ stata accompagnata all’hotspot di contrada Imbriacola e affidata all’assistenza degli operatori di Save the Children e della Croce Rossa Italiana. E’ in buone condizioni di salute e, dopo avere mangiato, ha trascorso parte del tempo disegnando. Il suo arrivo segue di appena un giorno il naufragio nel quale un’altra bambina di 6 anni, anche lei ivoriana, e’ scomparsa in mare dopo il ribaltamento di un barchino al largo di Lampedusa. Save the Children ha rilanciato l’appello alle istituzioni italiane ed europee affinche’ vengano rafforzati i soccorsi in mare e ampliati i canali di ingresso sicuri. L’organizzazione chiede inoltre accoglienza tempestiva in strutture dedicate ai minori, nomina di un tutore e attivazione delle procedure per il ricongiungimento familiare.