“Sono molto colpita e addolorata per questa tragedia e non sono nelle condizioni di parlare. So che di Gianni De Gennaro mio fratello Giovanni si fidava totalmente e che insieme hanno lavorato all’inchiesta sulla Pizza Connection e sul maxiprocesso che sono due momenti fondamentali nella lotta alla mafia”. Lo dice, molto provata dalla notizia del suicidio dell’ex capo della polizia, Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni, e presidente della fondazione che porta il nome del magistrato. Gianni De Gennaro è stato anche nel consiglio della fondazione. “Non mi sento di dire altro. Di certo so che è stato un amico di mio fratello”, conclude.