Entrano in casa di una giovane e distruggono tutto, nessun furto ma un raid mirato 

Misterioso raid nella zona del campo sportivo di Agrigento. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione in un appartamento nei pressi dello stadio Esseneto e lo hanno completamente devastato. L’abitazione è di proprietà di una giovane agrigentina.

Nessun furto, niente è stato portato via. Per questo prende sempre più quota l’ipotesi di una azione mirata ma il motivo è ancora un mistero. I malviventi, una volta dentro, hanno messo a soqquadro tutto e rotto qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Al via le indagini delle forze dell’ordine per capire cosa ci possa essere dietro questo mirato danneggiamento.